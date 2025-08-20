Sepolta nel giardino a Terni, la verità confessata dopo una lite in famiglia

AVELLINO- Una storia che ha destato profondo sconcertato anche in Irpinia. Il cadavere di una settantunenne originaria dell’Alta Irpinia, Enza Delli Gatti, ritrovato lunedi’ ad Arrone (in provincia di Terni), sepolto sotto un muro di contenimento della sua abitazione di campagna. La vittima, come scrivono i quotidiani online umbri, era da tempo residente in Umbria.

A indicare il luogo del ritrovamento la figlia che, al termine di una lite con il marito. Questa l’ultima notizia sul decesso della donna. La figlia ha telefonato ai carabinieri dichiarando: “Mia madre è morta, il corpo è vicino casa”. I militari, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto i resti in avanzato stato di decomposizione a circa mezzo metro di profondità.

La procura di Terni ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere. L’autopsia, dovrà confermare l’identità e stabilire l’epoca e le cause del decesso, che secondo le prime valutazioni risalirebbe a meno di un anno fa.