Sepolta in giardino, oggi l’autopsia: il genero indagato per occultamento di cadavere

TERNI- L’esame autoptico sulla salma di Enza Delli Gatti, la settantunenne di Montella trovata sepolta nel giardino della casa di famiglia ad Arrone sarà conferito questa mattina al medico legale Massimo Lancia. Un esame fondamentale per comprendere a quando risalga l’occultamento del cadavere, un dato al momento sconosciuto ma si ipotizza diversi mesi fa. Sul movente, ancora nulla di ufficiale, ma l’idea è che la mancata denuncia di decesso della donna sia da ricondurre alla volontà di percepire indebitamente la sua pensione. Il genero della settantunenne è indagato per occultamento di cadavere. Al momento quello di Gerardo Chieffo, 56 anni, è l’unico nome iscritto nel fascicolo su cui indaga la Procura di Terni. Ma il quadro potrebbe cambiare nel corso delle indagini, a partire dalla posizione della moglie Elisabetta. Colei cioè che ha fatto scattare il ritrovamento della madre deceduta indicando il terreno ai carabinieri nella stazione di Montella, da dove arriva l’intera famiglia.