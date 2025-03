Sempre pronti a intervenire: padre e figlio Carabinieri arrestano una borseggiatrice a Torino

La dedizione al dovere non conosce giorni di riposo, e un commovente episodio accaduto di recente a Torino ne è la dimostrazione. Il Comandante della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) e suo figlio, un giovane Carabiniere da poco arruolato e in servizio nella provincia di Cuneo, sono stati protagonisti di un gesto di coraggio che ha messo in luce il valore della professionalità e dell’impegno dei militari dell’Arma.

Il padre e il figlio, in visita alla città di Torino, si trovavano in un momento di svago quando hanno notato un’anziana in difficoltà. Senza esitare, hanno deciso di intervenire, intuendo che qualcosa non andava. In effetti, poco dopo si sono accorti che l’anziana signora era stata appena derubata del suo cellulare da una borseggiatrice.

Senza perdere tempo, i due Carabinieri si sono messi subito all’opera, riuscendo a fermare e arrestare la borseggiatrice. Questo gesto, che rappresenta un episodio significativo di intervento rapido ed efficace, ha anche una valenza simbolica: padre e figlio hanno condiviso non solo un giorno di vacanza, ma un momento che ha reso ancora più speciale e unica la loro esperienza professionale.

Il post ufficiale dei Carabinieri sottolinea come, per un militare dell’Arma, la prontezza a intervenire sia una qualità che non dipende dal giorno o dalla situazione. Il lavoro di un Carabiniere, infatti, è un impegno che va oltre l’orario di servizio, come dimostrato in questo caso da un padre e suo figlio che, pur trovandosi fuori servizio, non hanno esitato a fare la loro parte: “Un militare dell’Arma dei Carabinieri deve essere pronto a intervenire, anche in un giorno di riposo”.