Seminario “Formazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e le novità della patente a crediti”

Il 18 ottobre 2024 si terrà ad Avellino, presso il Circolo della Stampa ad Avellino, un importante seminario dal titolo “Formazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 e le novità della patente a crediti”. L’evento, avrà inizio alle ore 9.00 e rappresenta un’occasione preziosa per affrontare tematiche di grande attualità e rilevanza nel mondo del lavoro, quali la sicurezza nei luoghi di lavoro, le responsabilità degli enti in base al D.Lgs. 231/2001, e le recenti novità legate all’introduzione della patente a crediti.

Saluti istituzionali

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali delle principali autorità locali e di rappresentanti del mondo imprenditoriale. Tra questi, il Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Rino Buonopane, e il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, i quali hanno sottolineato l’importanza della formazione e della cultura della sicurezza sul lavoro per garantire la tutela dei lavoratori e la sostenibilità delle imprese sul territorio.

Inoltre, parteciperanno al momento dei saluti:

– Basilio Minichiello, Presidente Co.N.A.P.I. Nazionale

– Pasquale Pisano, Presidente dell’A.S.I. di Avellino

– Carmine Del Sorbo, Presidente dei Consulenti del Lavoro di Avellino

– Enrico Lo Conte, Presidente Co.N.A.P.I. Avellino

Introduzione e moderazione

A guidare l’evento e a fare da moderatrice sarà Angelita Ciccone, giornalista, che presenterà gli argomenti e i relatori dell’incontro, facilitando il dibattito e stimolando un proficuo scambio di idee tra i partecipanti.

Gli interventi

Nel corso del seminario,interverranno esperti del settore che approfondiranno vari aspetti della formazione, della sicurezza e della responsabilità in ambito lavorativo. Tra gli interventi di maggior rilievo:

– Antonio Zizza, Direttore del Centro Studi e Ricerca Co.N.A.P.I. Nazionale, illustrerà il tema “Artigianato, Impresa e Formazione”, sottolineando l’importanza di investire nella formazione continua per garantire la competitività delle imprese artigiane e la sicurezza dei lavoratori.

– Mirella Giovino, Avvocato Giuslavorista, focalizzerà l’attenzione sulla “Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative vigenti e l’adozione di misure preventive per ridurre il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro.

– Cipriano Ficedolo, Avvocato Penalista d’impresa e General Counsel, esaminerà le “Novità della patente a crediti e D.Lgs. 231/2001”, spiegando come il nuovo sistema di crediti impatti sulla responsabilità degli enti e sulla necessità di attuare efficaci modelli di organizzazione e gestione per prevenire illeciti.

– Mario Della Sala, Avvocato ed ex Ispettore del Lavoro, tratterà il tema della “Certificazione dei Contratti di Lavoro”, illustrando i vantaggi e le implicazioni della certificazione come strumento di tutela e di corretta gestione dei rapporti lavorativi.

Conclusioni

Il seminario fornirà ai partecipanti un quadro completo ed esaustivo sulle attuali normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle responsabilità degli enti, oltre a rappresentare un momento di confronto costruttivo su come implementare efficacemente la cultura della sicurezza e del rispetto delle regole.

L’incontro ribadisce la necessità di un impegno costante da parte di istituzioni, imprese e professionisti per garantire la tutela dei lavoratori e promuovere una maggiore consapevolezza su temi cruciali come la salute e la sicurezza sul lavoro. In particolare, le novità introdotte dalla patente a crediti e le implicazioni del D.Lgs. 231/2001 rappresentano elementi chiave per le aziende, che sono chiamate a investire nella formazione e nell’adozione di modelli organizzativi adeguati per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative.