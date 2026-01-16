Selenia Panebianco vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna di Forza Italia

Selenia Panebianco, consigliere comunale di Montoro, è stata nominata vice coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia. La nomina è stata ufficializzata dal coordinamento provinciale del partito, che ha individuato nella Panebianco una figura di riferimento per il rafforzamento dell’organizzazione sul territorio.

L’incarico rappresenta un riconoscimento del percorso politico e amministrativo portato avanti negli anni, caratterizzato da una costante presenza nelle istituzioni locali e da un impegno attivo nelle dinamiche del partito. Selenia Panebianco è stata inoltre candidata alle ultime elezioni regionali in Campania, esperienza che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo all’interno di Forza Italia.

La scelta del coordinamento provinciale si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle competenze e del radicamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare Azzurro Donna come spazio di partecipazione e proposta politica.

Alla nomina sono giunte anche le congratulazioni del consigliere regionale Livio Petitto, che ha espresso apprezzamento per il nuovo incarico affidato a Selenia Panebianco, sottolineando l’importanza di valorizzare figure impegnate nelle istituzioni locali e nel partito.

Con la nomina a vice coordinatrice provinciale, Panebianco affiancherà il gruppo dirigente di Azzurro Donna di Forza Italia nelle attività di organizzazione e coordinamento sul territorio, contribuendo alla crescita del movimento femminile del partito nella provincia.