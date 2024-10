Sei un vero appassionato di slot machine online? Scoprilo rispondendo alle domande sulla storia e le curiosità dei casinò

Quando parliamo della storia ludica entriamo in un campo che si divide in diversi settori, alcuni partono da tempi remoti fino a oltre 5000 anni fa e sono compresi nelle culture antiche, questi riguardano i primi esperimenti e giochi artigianali, mentre altre categorie riguardano tempi più recenti e prendono in considerazione i giochi di casino online, tra cui le slot, che primeggiano per gradimento degli utenti, qualità tecnologica e varietà grafica.

Ed è proprio la slot digitale a essere uno dei simboli più iconici delle sale da gioco tradizionali e virtuali, se ti senti un vero appassionato di questo mondo o vuoi scoprire la storia ludica, prova a rispondere a queste domande.

Nel primo casinò aperto a Venezia c’erano le slot?

Il primo casinò in assoluto fu aperto nella Serenissima e ancora non c’erano le slot perché non erano state inventate, stiamo parlando del lontano 1638. Tuttavia, le slot sono diventate il simbolo di Las Vegas nel XX secolo e l’icona classica dei casinò online nel XXI secolo.

Quando nacque la slot e chi iniziò a commercializzare i primi prototipi?

Esistono diverse leggende sulla nascita, o meglio, sulla creazione delle slot machine, la più famosa è quella del meccanico che creò questo gioco per intrattenere i clienti nella sua officina, soprattutto bambini, infatti, i premi erano caramelle e gomme alla frutta.

I primi imprenditori a rendere questo gioco commerciale per il mercato dei bar, delle sale giochi e dei casinò, furono Pitt e Sittman, uomini d’affari di Brooklyn che operavano in tutta New York, che nel 1891 trasferirono il gioco in una macchinetta con una leva, in questo contesto nacque anche il soprannome “il bandito con un braccio”, che avrebbe spopolato a Las Vegas in pochi anni.

In che anno è apparso il primo sito di casinò online per pc e per smartphone?

Per giocare alla prima slot machine online bisognerà attendere il 1994, quando venne realizzato il primo sito di casinò digitale, mentre la prima piattaforma per smartphone uscì nel 2004, proprio per festeggiare i primi dieci anni dei casinò online.

Quando sono nati i simboli della Liberty Bell, Bar e il 7?

Questi simboli sono strettamente legati alle prime slot digitali e rappresentano ancora oggi le icone delle piattaforme di gioco online. La Liberty Bell è un’invenzione delle prime slot e rappresentava un jolly, che assicurava la vincita o giri gratis, mentre il simbolo Bar sembra che rappresenti la vincita di barrette dolci, anche se col tempo ha assunto il significato di bar, inteso come locale dove si poteva giocare alle slot.

E il 7? Questo numero rappresenta la perfezione a livello simbolico e possiede diversi richiami delle religioni quali il cristianesimo, l’induismo e l’ebraismo. Oggi, con i casinò online la simbologia è aumentata e sono nati altri simboli vincenti come lo Scatter, il simbolo Wild e altri jolly personalizzati a seconda della tematica di gioco.

Quando c’è stata l’evoluzione grafica attuale delle slot machine digitali?

L’evoluzione grafica è incominciata con le slot digitali Arcade tra gli anni ’70 e ’80, che variavano la tematica e iniziavano ad apparire le prime grafiche dedicate alla musica, allo sport ma anche alle classiche fruit machine.

Dall’inizio del XXI secolo le categorie sono aumentate e oggi è possibile giocare alle slot online a tema archeologia, film, sport, fantasy e video poker su Betfair e su altre piattaforme. Attualmente i temi grafici più ricercati riguardano la storia dell’antica Roma e le categorie fantasy.