Sei un vero appassionato di curiosità sui casinò online? Allora prova a rispondere a queste domande

Quando parliamo di casino online tiriamo in ballo la tecnologia grafica, i giochi più famosi al mondo, ma soprattutto la storia ludica, che è presente in ogni angolo del desktop o dello smartphone attraverso giochi a tema, sale da gioco pregiate e vere icone famose in tutto il mondo.

Credi di essere un vero appassionato di casinò online? Allora devi conoscere la storia del gioco, i protagonisti che hanno animato i casinò tradizionali e che sono stati di ispirazione per la realizzazione di numerose slot online, ma anche la storia dei giochi come la roulette.

Ed è proprio la storia dei casinò online oggi e di quelli tradizionali prima a essere la protagonista assoluta delle curiosità ludiche. Sei proprio sicuro che ti senti un vero fenomeno in materia di casinò digitali? Bene, allora prova a rispondere a queste domande.

Vittorio De Sica, Emilio Fede e Pupo: cosa hanno in comune questi vip?

Partiamo con una domanda facile che riguarda protagonisti della tv e vip, perché De Sica, Fede e Pupo hanno in comune la passione per i casinò tradizionali e sono protagonisti diretti o indiretti delle grafiche delle slot online. De Sica viene accomunato a Sanremo perché amava in particolar modo quel casinò, tanto da scegliere di andare in vacanza sempre tra la Città dei Fiori e Montecarlo.

Quale città ha ispirato l’architettura di ben due casinò?

Stiamo parlando di Venezia, città dove nacque il primo casinò nel 1638 e che è protagonista del Venetian Casinò di Las Vegas e il Venetian Resort Casinò a Macao. Entrambi i casinò sono costruiti prendendo spunto dalla Serenissima, con tutti i suoi monumenti, piazze, ponti e persino i canali navigabili: rigorosamente in scala, ma neanche tanto piccoli.

Qual è il casinò più grande del mondo?

Questa è una domanda più complessa, perché parlare del casinò più grande mai costruito significa anche menzionare la settima struttura più grande al mondo. Stiamo parlando dell’appena nominato Venetian Casinò di Macao in Cina, che arriva a coprire una superficie di oltre 55 mila metri quadrati. Questo casinò insieme ai monumenti della Serenissima sono anche i protagonisti di numerosi giochi digitali sui casinò online, in particolare le slot.

Chi erano i cantanti protagonisti dei casinò di Las Vegas con i loro show sold out?

Casinò e musica hanno sempre avuto un legame stretto e il record di sold out a Las Vegas è stato messo da Frank Sinatra ed Elvis, protagonisti nella città del divertimento con i loro concerti e ancora oggi presenti nelle grafiche tematiche dei giochi di casinò online.

Quando è stato realizzato il primo casinò online e quando il primo sito per smartphone?

Ecco un’altra domanda complicata, perché l’anno in cui venne messo sul Web il primo sito di casinò online è il 1994, mentre 10 anni dopo fu realizzata la versione per smartphone, l’antenata delle app di casinò digitali che scarichiamo oggi.

Totti, CR7 e Neymar: quale hobby hanno in comune?

La risposta qui è semplice e netta: il poker online e il Texas Hold’em. CR7 è competitivo anche al tavolo verde così come in campo, Neymar vuole intraprendere la carriera di pokerista professionista e Totti non perde occasione per organizzare tornei di poker online per beneficenza.

Perché le slot online sono tra i giochi più scaricati dei casinò online?

Come già accennato in più curiosità, le slot online ricoprono una vasta gamma di grafiche tematiche, dalla storia e archeologia agli sport, dai film come Robocop alle serie tv, passando anche per le slot vintage al gusto frutta: le Fruit Machine. Questo è sicuramente il motivo principale che rende questo gioco fra i più apprezzati e scaricati nei casinò online.

Perché molti giochi di casinò online e anche sale di Las Vegas si ispirano all’Antica Roma?

Diversi giochi si ispirano al famoso casinò di Las Vegas Caesars Palace, dove all’interno è possibile trovare una riproduzione in scala del Colosseo e del Foro Romano presenti nella Capitale. Sono tantissimi i giochi di casinò online che si ispirano alla Roma Antica perché in quel periodo scommettere e giocare a carte era una tradizione culturale particolarmente amata dal popolo latino, tanto che furono i primi a inventare i dadi truccati.

A questo punto, se conoscevi la risposta a tutte le domande possiamo affermare che sei davvero un esperto di casinò online, altrimenti hai superato il primo step e lo sei diventato.