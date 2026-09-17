Sei nuovi parroci nella Diocesi di Nola: a Quindici, Moschiano e Pago nuovi sacerdoti

VALLO LAURO- Sei comunità parrocchiali della diocesi di Nola si preparano ad accogliere il nuovo parroco. Il vescovo Francesco Marino ha infatti nominato cinque nuovi pastori per garantire la celebrazione del culto divino e un’adeguata cura pastorale dei fedeli.

Don Sabatino Borrelli è stato nominato alla guida delle parrocchie Santa Maria delle Grazie in Quindici e Maria SS. della Carità in Moschiano; don Mario Casillo, delle parrocchie San Giorgio martire in Liveri e Santa Maria di Costantinopoli a Pago del Vallo di Lauro; don Vito Cucca, della parrocchia Santi Gioacchino e Anna in San Gennaro Vesuviano; don Luigi Cutolo, della parrocchia Maria SS. del Carmine in Terzigno; don Francesco Gallo, della parrocchia Santa Maria delle Grazie in Pomigliano d’Arco; don Sebastiano Marino, della parrocchia Santa Croce in San Nicola a Marigliano. Don Sabatino Borrelli farà il suo ingresso in parrocchia domenica 11 ottobre, alle 11:30 a Quindici e il 15 ottobre alle 18:30 a Moschiano; don Mario Casillo, il 26 settembre, alle 19:0, a Pago; don Vito Cucca sabato 10 ottobre, alle 19:00; don Luigi Cutolo, il 17 ottobre, alle 18:00; don Francesco Gallo domenica il 20 settembre, alle 19:00; don Sebastiano Marino, domenica 11 ottobre, alle 18:30.