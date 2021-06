“Sei gay, vai via”: 17enne minacciato, aggredito e cacciato da un bar di Ariano/VIDEO

Gli aggressori, ragazzi tra i 15 e i 19 anni, hanno preso in giro il ragazzo anche per il suo abbigliamento. Dagli insulti, poi, come racconta Giuseppe nell’intervista di Enzo Costanza, il gruppo è passato alle azioni, tirando addosso al malcapitato e alle sue amiche palline di carta e altri oggetti. Giuseppe e la sua comitiva, quindi, hanno dovuto abbandonare il locale e sono rimasti chiusi in macchina per quasi un’ora per paura, prima di far ritorno a casa. «Trovo assurdo – commenta il ragazzo – che nel 2021 io debba tornare a casa perché c’è gente che mi minaccia e mi insulta in un bar».