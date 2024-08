Come proteggere i nostri amici a quattro zampe dal caldo estivo

Durante l’estate, quando le temperature salgono e l’umidità aumenta, è fondamentale prestare maggiore attenzione alla salute dei nostri animali domestici. Il caldo eccessivo può infatti essere pericoloso per i cani e i gatti, causando problemi seri come il colpo di calore e il colpo di sole. Ecco alcuni consigli utili per garantire il loro benessere nei mesi più caldi.

A differenza degli esseri umani, i nostri amici a quattro zampe non sudano attraverso la pelle, ma solo dai polpastrelli. Per regolare la loro temperatura corporea, utilizzano una respirazione rapida che aiuta a raffreddare il corpo. Tuttavia, alcune categorie di animali sono più vulnerabili al caldo: i cuccioli, gli animali anziani, le razze brachicefale come bulldog e gatti persiani, gli animali obesi e quelli con problemi cardiaci o respiratori.

Dieci mosse per prevenire il colpo di calore

Mantieni Fresca la Casa: Cerca di mantenere una temperatura costante tra i 22° e i 24°C, ma evita di esporre direttamente il tuo animale all’aria condizionata. Chiudi Tapparelle e Tende: Durante le ore più calde, abbassa le tapparelle e chiudi le tende per mantenere la casa fresca. Evita Spazi Chiusi: Non confinare il tuo animale in una stanza chiusa, assicurati che abbia sempre accesso a un’area ben ventilata. Acqua Sempre Disponibile: Lascia sempre una ciotola di acqua fresca a disposizione del tuo animale. Crea un Rifugio Fresco: Posiziona la cuccia in una zona ombreggiata e ventilata, sollevandola leggermente da terra per migliorare la circolazione dell’aria. Usa Tappetini Refrigeranti: Prepara una zona di comfort con tappetini refrigeranti o una borsa del ghiaccio avvolta in un panno. Rinfresca il Tuo Animale: Usa un panno umido per rinfrescare collo, testa, ascelle e inguine. Non utilizzare ghiaccio o acqua molto fredda. Passeggiate in Orari Freschi: Evita di portare il tuo animale a spasso durante le ore più calde; preferisci le prime ore del mattino o la sera. Non Rasare il Pelo: Non tosare il pelo del tuo animale, poiché il mantello aiuta a regolare la temperatura corporea e protegge dai raggi solari. Mai Lasciare l’Animale in Auto: Non lasciare mai il tuo animale solo in macchina, neanche con i finestrini aperti o all’ombra; l’abitacolo può diventare rapidamente un forno.

Se noti che il tuo animale domestico respira affannosamente, è letargico o barcolla, potrebbe essere vittima di un colpo di calore. In questo caso, contatta subito il veterinario e, nell’attesa, segui questi passaggi:

Portalo in un Ambiente Fresco : Sposta il tuo animale in un’area ben ventilata e ombreggiata.

: Sposta il tuo animale in un’area ben ventilata e ombreggiata. Raffreddalo con Acqua Tiepida : Bagnagli delicatamente le zampe e il corpo con acqua fresca, ma non ghiacciata. Applica panni umidi su collo, testa, ascelle e inguine.

: Bagnagli delicatamente le zampe e il corpo con acqua fresca, ma non ghiacciata. Applica panni umidi su collo, testa, ascelle e inguine. Monitora la Situazione: Continua a osservare il tuo animale nelle 24-48 ore successive per verificare eventuali cambiamenti.

L’estate può essere una stagione difficile per i nostri amici a quattro zampe, ma con qualche accorgimento possiamo aiutarli a superarla senza problemi. Ricordiamoci di prestare attenzione ai segnali di disagio e di adottare le giuste precauzioni per garantire loro un’estate serena e sicura.