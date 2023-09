Sedicenne di Candida ferito dai pallini di una carabina

Le sue condizioni, per fortuna non sono gravi. Il ragazzo, 16 anni, di Candida è stato trasportato al pronto soccorso del Moscati di Avellino per una ferita al torace provocata da una carabina ad aria compressa.

I sanitari lo hanno operato per estrarre i pallini, non corre pericolo di vita.

La polizia però sta indagando sull’episodio. Sembra che si sia trattato di un incidente e che il ragazzo sia stato colpito per sbaglio da un coetaneo. Il colpo sarebbe, quindi, partito accidentalmente.

La carabina ad aria compressa è stata posta sotto sequestro.