Secondo contagio al Comune di Atripalda

Secondo contagio in meno di sette giorni al Comune di Atripalda. Un consigliere di maggioranza ha contratto il Covid-19. Così si è deciso di chiudere l’Ufficio Tecnico in via precauzionale. Come da prassi il servizio, svolto dai dipendenti, sarà garantito in smart-working e quindi da casa. Il sindaco ha disposto una nuova santificazione dei locali, per ridurre i rischi di contagio, e sarà eseguito uno screening su tutto il personale dell’edificio di via Pergola.