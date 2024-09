Seconda Pedalata contro la violenza sulle donne, il sindaco Nargi: «In bici per la piena parità di genere»

Una lunga e partecipata carovana di donne e uomini uniti dalla ferma volontà di dire no alla violenza. Da Borgo Ferrovia al centro di Avellino, la seconda “Pedalata contro la violenza sulle donne”, organizzata dall’associazione “AvBike Woman”, e patrocinata dal Comune di Avellino, ha attraversato questa mattina le vie della città per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato e fondamentale tema.

In sella anche il sindaco di Avellino, Laura Nargi, che ha rilanciato l’impegno dell’Amministrazione comunale contro ogni forma di violenza, a partire da quella di genere: «Mi sono alzata sui pedali insieme alle donne e agli uomini di questa città per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne. – dichiara – É stata una mattinata emozionante. Una pedalata avvincente. Una testimonianza simbolica che nei prossimi mesi sarà corroborata da azioni concrete in favore di una sempre più compiuta parità di genere».