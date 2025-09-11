Seconda edizione di Beeropoli: a Venticano tre giorni di birra, musica e gusto

Dopo il successo della prima edizione, torna a grande richiesta Beeropoli, il festival della birra artigianale più atteso del Sud Italia. L’evento, organizzato da Alt Level e patrocinato da Unionbirrai, si terrà nei giorni 12, 13 e 14 settembre 2025 presso l’Area Fieristica di Venticano.

Tre giorni all’insegna del gusto, della musica e del divertimento, con ingresso gratuito per tutti e parcheggio libero, per vivere la manifestazione in totale comodità. Inoltre, domenica 14 settembre l’evento sarà aperto anche a pranzo, offrendo l’occasione perfetta per una giornata completa in compagnia.

Il cuore di Beeropoli sarà come sempre la birra: oltre 50 birre artigianali e agricole provenienti da tutta Italia, con anche proposte senza glutine, pensate per un pubblico sempre più attento e variegato. Accanto a esse, 15 stand gastronomici proporranno piatti tipici e specialità da abbinare a ogni stile birrario.

Beeropoli non è solo gusto, ma anche intrattenimento: musica live e DJ set animeranno le serate, mentre durante la giornata non mancheranno laboratori artigianali, un grande Luna Park e una coloratissima Area Baby, per il divertimento dei più piccoli.