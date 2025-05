Sebastiano realizza il suo sogno: festeggiare il traguardo dei 102 anni a Lauro

LAURO- Sebastiano Ferraro, 102 anni, nato il 29 maggio del 1923 a Lauro, aveva un sogno: poter condividere il traguardo dei 102 anni compiuti ieri nel paese dove è nato. Un desiderio che i nipoti e l’amministrazione comunale di Lauro hanno compiuto. Ieri mattina, sobbarcandosi un viaggio da Roma, l’ex commissario di Ps che porta Lauro nel cuore, e’ stato accolto in Municipio dal sindaco Rossano Sergio Boglione, che per l’occasione ha anche indossato la fascia tricolore, dal presidente del consiglio comunale Antonio Casoria e dalla consigliere comunale Paola Scafuro. Per lui l’immancabile targa di auguri da parte del sindaco ed una torta. Ma le sorprese non erano finite. Perché il sindaco gli ha consegnato anche il suo certificato di nascita, datato 1923. Un regalo gradito dall’ultracentenario. Ai nipoti, Sebastiano, parla sempre della bellezza del suo paese natale, quella che ieri sia lui che i suoi familiari hanno potuto scoprire direttamente.

