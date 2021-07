“Se ricevete maxi bollette dell’acqua venite all’Alto Calore e restituiremo la parte non dovuta” La promessa del Presidente Ciarcia /VIDEO

Dopo il nostro servizio su alcune bollette “salate” ricevute dagli utenti Irpini dall’Alto Calore, il Presidente Michelangelo Ciarcia ha voluto chiarire i motivi degli aumenti ed ha spiegato che le eccedenze non dovute saranno restituite. Ha invitato tutti coloro che hanno ricevuto bollette con importi elevati a recarsi negli uffici di Avellino dell’Alto Calore e parlare con un dirigente responsabile. Inoltre ha spiegato che a causa del caldo eccezionale ci sono molti sprechi di acqua potabile anche per riempire piscine o innaffiare orti e quindi spesso nelle ore serali, in alcuni paesi, viene sospesa la fornitura dell’acqua per ricaricare i serbatoi.

Bisogna fare un uso razionale dell’acqua.

Ciarcia ha inoltre dichiarato:

“Ho ereditato un carrozzone, questo ente era finito in mano alla politica che lo ha praticamente distrutto. Ora sto lavorando sodo per ridare dignità all’Alto Calore e per offrire un servizio all’avanguardia agli irpini.

Servizio di Enzo Costanza #CiVuoleCostanza