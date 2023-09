Scuole, ecco dove la campanella suonerà in anticipo in Irpinia

Campanella anticipata domani per molti studenti irpini. L’inizio dell’anno scolastico, come da calendario regionale, è previsto per mercoledì 13 settembre, tuttavia domani in tanti dovranno tornare tra i banchi con qualche giorno di anticipo.

Si tratta degli alunni dell’istituto comprensivo “Colombo-Solimena”, del convitto nazionale “P. Colletta”, del liceo scientifico “Mancini”, dell’alberghiero “Manlio-RossiDoria” e dell’Ite “Amabile”. In quest’ultima scuola per i primi due giorni della settimana la didattica si prolungherà anche di pomeriggio nell’ambito del più complessivo piano di recupero per la settimana corta ormai adattata da tutti gli istituti.

Martedì suonerà invece la campanella al “Regina Margherita-Da Vinci”, al liceo classico “Colletta” e al “Marone”. Mercoledì, infine, sarà la volta del V Circolo Didattico, dell’Ic “San Tommaso-Tedesco”, della media “Enrico Cocchia”, del liceo “De Luca”, dell’Itt “Dorso”, dell’agrario “De Sanctis”, dell’Ipa “Amatucci” e del geometra “D’Agostino”.