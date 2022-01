Rotondi, covid all’asilo: scatta la chiusura

A Rotondi si sono registrati dei contagi da Coronavirus all’asilo. Così l’amministrazione comunale, dopo essersi confrontata con l’Asl, ha deciso di sospendere la didattica in presenza per due giorni. Le lezioni riprenderanno lunedì 24 gennaio 2022. La dirigente scolastica, Maria Pia Farese, ha spiegato che ci sono dei positivi in due delle tre classi della scuola.