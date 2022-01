Luogosano, covid: Dad fino al 31 gennaio

A Luogosano (Avellino) la dad (Didattica a Distanza) è stata prolungata fino al 31 gennaio 2022. Confermate anche le altre restrizioni per evitare la diffusione del Coronavirus, a partire dalla sospensione del mercato settimanale. Il sindaco, Carmine Ferrante, commenta: “Questa decisione è necessaria per proseguire sulla strada della prudenza e della mitigazione del rischio epidemico in ambito locale. Il provvedimento è supportato anche da un parere della ASL: nonostante una flessione del numero dei contagi, siamo ancora in presenza di una incidenza di casi abbastanza rilevante e superiore alla media provinciale”.