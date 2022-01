Covid, a Mugnano riaprono le scuole

L'amministrazione comunale, dopo i dati relativi allo screening per individuare eventuali positivi al Covid-19, ha deciso di riaprire le scuole in paese.

Da oggi, giovedì 13 gennaio, le scuole di Mugnano del Cardinale riaprono con la didattica in presenza. La decisione è arrivata dopo gli screening effettuati negli ultimi giorni che hanno evidenziato solo quattro positivi in età scolastica.

Il Servizio Scuolabus sarà sospeso fino al 30 Gennaio 2022 per evitare pericolosi assembramenti. Sono tante le amministrazioni comunali che stanno tornando alla didattica in presenza. Intanto la Regione Campania ha visto bocciare dal Tar la decisione di ricorrere alla Dad, per prevenire la diffusione dei contagi, in contrasto con la decisione del governo. L’esecutivo Draghi, infatti, sta promuovendo il rientro in classe, rispettando i protocolli previsti per tutelare personale scolastico e alunni.