Scuole, ad Avellino si apre. E Festa annuncia il Dino Park in città

Renato Spiniello – Puntuale come ogni lunedì (anche nel giorno di Pasquetta) arriva la consueta diretta social del sindaco di Avellino Gianluca Festa. “Puntata importante” come annunciata dallo stesso.

Innanzitutto le scuole: il Governo ha previsto la riapertura di Infanzia fino alla prima classe delle Secondarie di I Grado, dunque da mercoledì questo tipo di istituti riaccoglierà i propri alunni in città. “Comprendo ovviamente eventuali preoccupazioni dei genitori, ma al momento dal punto di vista sanitario non ci sono le condizioni per tenere le scuole chiuse – spiega Festa -. Manterremo altissima l’attenzione, ma auspico che gli istituti possano restare aperti anche nelle prossime settimane”.

Poi la sorpresa rivolta in particolar modo alle famiglie e ai più piccoli: “E’ stata presentata una manifestazione d’interesse per realizzare un parco a tema ad Avellino – annuncia con orgoglio il sindaco -. Nello specifico si tratterà di un Dino Park dell’estensione di 100.000 metri quadrati: probabilmente il più grande d’Italia. Una notizia che deve renderci fieri ed orgogliosi di essere avellinesi” conclude Festa, assicurando che dopo Dogana e Piazza Castello le sorprese non finiranno.