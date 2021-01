Scuola, Tar Campania: per superiori rientro in presenza entro 1 febbraio

Il rientro in classe per gli studenti dei licei campani dovrà avvenire entro l’1 febbraio. Lo ha deciso il Tar Campania, quinta sezione, stabilendo che la percentuale degli studenti che rientreranno in presenza sarà comunque in capo alla Regione Campania, comunque compresa tra il 50 e il 75 percento, come previsto dal Dpcm del 16 gennaio. Il presidente della quinta sezione del Tar, Maria Abbruzzese, stesso giudice che aveva già annullato l’ordinanza su scuole primarie e medie, imponendo un rientro ad horas per gli studenti di quarte e quinte elementari e il 25 gennaio per le scuole medie, ha sottolineato come bisogni tenere conto “dello stato avanzato dell’anno scolastico in corso, oramai alle soglie del secondo quadrimestre, e dunque consumato per la metà circa”.