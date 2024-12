Scuola, sport, spettacolo e condivisione. Ad Avellino domani “Nessuno Escluso”

Scuola, sport, integrazione, condivisione. Saranno le parole d’ordine della settima edizione di “Nessuno Escluso. Avellino Oltre lo Sport”, l’evento – patrocinato dal Comune di Avellino – organizzato dal Coni e dalle associazioni Alice e Euthalia in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Sul parquet del Palazzetto dello Sport “Giacomo del Mauro” domani mattina, a partire dalle 10, saranno presenti anche alcuni istituti scolastici irpini.

Gli alunni delle classi 5A e 5 B dell’I.C.Calvario -Covotta Don Milani, plesso Calvario, di Ariano Irpino, presenteranno il pulcino Calimero come simbolo di inclusione e per scoprire quanto sia importante accettare e celebrare le nostre differenze, lo faranno danzando la Calimero Dance. Una rappresentanza di alunni della Scuola Secondaria di primo grado dell’IC S. Aurigemma di Monteforte Irpino, della dirigente Filomena Colella, danzerà sulle note della Tarantella Montemaranese.

L’Istituto Comprensivo di Mercogliano della dirigente Alessandra Tarantino sarà rappresentato da una delegazione di giovani atleti di badmintom, accompagnati dal campione irpino di parabadminton Berardino Lo Chiatto.

Non mancheranno i visori del Parco regionale del Partenio, presieduto da Francesco Iovino, che guideranno, chi lo vorrà, in un viaggio virtuale all’interno delle ricchezze del nostro territorio. Un altro momento di grande condivisione vedrà protagonisti gli stranieri minori non accompagnati dei centri di Mercogliano che reciteranno poesie speciali.

Nel corso della manifestazione, presentata dalla nota influencer Stella Liberale, ampio spazio anche al calendario artistico “I’m not disabled”, uno sguardo sulla disabilità senza retorica. Il calendario è a sostegno di Anima Libera, progetto condotto dalla dottoressa Simona Tozza (responsabile dell’area di Psicologia del Centro Clinico NeMo di Napoli) che accompagna i pazienti con patologie neuromuscolari in uscite in barca a vela.

Sul parquet del Palasport, come ogni anno, associazioni di diversamente abili impegnate nelle più svariate discipline sportive. Previste anche esibizioni di danza, canto, teatro. Ospiti d’eccezione Angela Procida, nuotatrice e paraciclista italiana, e Francesca Pascale, presidente dell’associazione “I colori della Libertà”.