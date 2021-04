Attualità Scuola, sabato mattina ad Atripalda manifestazione “Sì Dad” 7 Aprile 2021

Scuola, sabato mattina ad Atripalda manifestazione “Sì Dad”. Ad organizzarla gli amministratori di Atripalda, Ileana Gengaro e Giovanna D’Urso, del gruppo “Tuteliamo i nostri figli”, e i membri aderenti, in collaborazione con la fondatrice del gruppo nazionale, Lia Gialanella e col supporto degli amministratori e i membri di gruppi irpini.

La manifestazione si terrà in Piazza Umberto I alle 11. “Oltre ad avere lo scopo di creare un confronto aperto e leale sul tema delicatissimo della riapertura delle scuole ha come scopo principale la richiesta che sia raggiunto un protocollo di intesa tra Comune e dirigenza scolastica affinché assumano in egual misura la responsabilità di attuare il modello pugliese nel comune di Atripalda, già messo in campo da vari comuni campani”.

“La libertà di scelta fra didattica in presenza e a distanza sembra infatti essere l’unico modo per poter garantire una conclusione serena dell’anno che garantisca l’istruzione in modo inclusivo a tutta la popolazione scolastica. Il sindaco, l’assessore alla Pubblica Istruzione e il dirigente sono invitati a partecipare poiché fondamentali attori, nonché unici possibili conciliatori di un tale, esemplare, risolutivo epilogo”.

“La scelta di manifestare in piazza, oltre ad avere la finalità di mantenere spazi e distanziamenti nel rispetto delle norme anticovid, ha una valenza simbolica importante. Piazza Umberto I è a metà strada fra il Comune e la Direzione Scolastica ed è a metà strada, venendosi incontro, che si sono costruiti i più importanti e sani pezzi di storia e di democrazia”.