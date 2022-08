Scuola, la proposta: settimana corta anche ad Avellino e provincia

Settimana scolastica corta anche ad Avellino e provincia, sulla scia di quanto accade in diverse città italiane soprattutto del Settentrione.

La proposta, per il momento, è arrivata dall’assessore comunale di Avellino Giuseppe Giacobbe sulle scrivanie dei dirigenti scolatici degli istituti medi ed elementari cittadini e comprende un’ora in più di lezioni (dunque fino alle 14:00) dal lunedì al venerdì eliminando il sabato.

Per il via libera serve ovviamente l’unanimità degli istituti. E la stessa proposta potrebbe arrivare anche dal Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane per gli istituti Superiori di Secondo Livello.