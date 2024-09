Scuola, in città si torna tra i banchi già lunedì 9. Ecco dove

In Irpinia l’attesa per il ritorno tra i banchi di scuola si accorcia. Sebbene il calendario regionale della Regione Campania preveda l’inizio delle lezioni per giovedì 12 settembre, alcuni istituti scolastici hanno deciso di anticipare la ripresa delle attività dando così il via al nuovo anno scolastico con qualche giorno d’anticipo.

Lunedì 9 settembre la campanella suonerà per gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi Doria” e del Liceo Classico “Colletta”. I rispettivi dirigenti scolastici, Maria Teresa Cipriano e Lucia Ranieri, hanno scelto di avviare le lezioni con tre giorni di anticipo rispetto al calendario ufficiale, permettendo ai propri studenti di tornare in aula già da lunedì.

Il giorno successivo, martedì 10 settembre, sarà la volta di altri importanti istituti del capoluogo. Gli studenti del Convitto Nazionale “Pietro Colletta”, del Liceo Scientifico “PS Mancini”, del Liceo “Imbriani”, dell’ITIS “Guido Dorso”, dell’Agrario “De Sanctis”, del Geometra “D’Agostino” e dell’IPIA “Amatucci” riprenderanno le lezioni, completando così il secondo giorno di ripartenza anticipata.

Mercoledì 11 settembre toccherà invece al liceo “De Luca”. Infine, come previsto dal calendario regionale, tutte le altre scuole si uniranno a questo graduale ritorno alla normalità scolastica, segnando l’inizio ufficiale delle attività didattiche.

Tra gli istituti comprensivi si inizierà lunedì alla “Colombo-Solimena”, martedì al “Regina Margherita-Da Vinci” e mercoledì alla “Cocchia” – V Circolo Didattico.