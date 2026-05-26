Scuola e impresa, Confindustria Avellino premia i giovani innovatori

Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 10.00, presso la sede di Confindustria Avellino, si terrà l’incontro “Dalle idee all’impresa – Giovani, scuole e aziende: costruire il futuro del territorio”, promosso dai Giovani Imprenditori Confindustria Avellino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di collaborazione tra scuola e impresa che, negli ultimi anni, hanno coinvolto studenti, docenti e aziende del territorio in percorsi di innovazione, creatività e cultura d’impresa.

Nel corso della mattinata saranno presentati alcuni progetti che hanno ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale nell’ambito di “Latuaideadimpresa”, il progetto promosso da Sistemi Formativi Confindustria dedicato alla diffusione della cultura imprenditoriale tra i giovani. Particolare attenzione sarà dedicata all’esperienza dell’IISS “Ruggero II” di Ariano Irpino, vincitore nazionale dell’edizione 2025/2026 con il progetto “Safe And Sound”, coordinato dalla Prof.ssa Adele Belmonte, oltre al progetto “Viva Sight”, sviluppato in

collaborazione con Essequadro Eyewear.

Spazio anche al progetto “Visioni Creative”, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto “San Tommaso d’Aquino” di Grottaminarda insieme a Essequadro Eyewear, coordinato dal Prof. Enrico Iadarola.

Ad aprire i lavori sarà Antonio Bruno, Presidente dei Giovani Imprenditori Confindustria Avellino, mentre i saluti istituzionali saranno affidati ad Angelo Petitto, Presidente Confindustria Avellino.

Interverranno inoltre:

– Prof. Ing. Massimiliano Bosco, Dirigente Scolastico IISS Ruggero II

di Ariano Irpino;

– Prof.ssa Adele Belmonte;

– Dott. Stefano Scauzillo, CEO Essequadro Eyewear;

– Prof. Enrico Iadarola;

– Ing. Carmine Tirri, Direttore Tecnico ITS Academy “Antonio

Bruno”.

Nel corso dell’evento gli studenti presenteranno i propri progetti attraverso video, pitch e testimonianze dirette, in un momento di confronto dedicato al rapporto tra formazione, competenze e mondo del lavoro. La mattinata si concluderà con la consegna degli attestati di merito agli studenti protagonisti dei progetti presentati.