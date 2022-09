Scuola – Carenza di docenti, presidi e caro energia: i sindacati lanciano l’allarme in Irpinia

Nuovo anno scolastico in Irpinia ma le criticità riguardanti il sistema scuola restano le stesse di sempre, aggravate dal caro bollette che colpisce anche gli enti pubblici.

Precariato, supplenze, carenza di docenti e di dirigenti scolastici: queste le questioni più spinose affrontate questa mattina in conferenza stampa dai sindacati Selp e Azione Scuola. “Questo sarà un anno ancora più difficile del solito a causa del caro energia – spiega Giovanni Centrella, segretario generale della confederazione sindacale Selp -. Noi vogliamo sensibilizzare sul tema la politica e quindi coloro che sono in carica e chi è in campagna elettorale. Ogni anno – continua Centrella – non si riescono a coprire tutte le cattedre. Si pensa sempre ad assumere supplenti e nessun Governo ha mai risolto un problema così importante che influisce negativamente sulla cultura dell’intero Paese”.

“La mancanza di diversi dirigenti scolastici comporta che gli alunni siano senza guida – è il monito invece dell’avvocato Lorenzo Bifulco, segretario nazionale di Azione Scuola -. Vogliamo sensibilizzare le parti sociali sul tema e proporre soluzioni, come ad esempio quella di far rientrare i dirigenti scolastici fuori regione attraverso la mobilità interna”.