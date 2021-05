Avellino Scuola Avellino, il Codacons Campania denuncia il sindaco Festa 11 Maggio 2021

La nota di Codacons Campania “Il Codacons Campania nella giornata di oggi ha denunciato alla Procura di Avellino, per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio, il Sindaco del capoluogo della città di Avellino in quanto non consente ai ragazzi delle secondarie superiori di tornare in presenza. L’avv. Matteo Marchetti dichiara “ è l’unico caso in Europa dove le scuole non hanno riaperto in presenza crediamo che la Procura tra l’altro su fatti notori non possa non intervenire, abbiamo sollecitato anche la Prefettura di Avellino”.