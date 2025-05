“Scuola Aperta” alla Primaria Paritaria Maria SS. di Montevergine

La Scuola Primaria Paritaria Maria SS. di Montevergine a Mercogliano apre le porte a famiglie e visitatori per una giornata speciale all’insegna della condivisione, della scoperta e dell’orientamento. Venerdì 30 maggio 2025, a partire dalle ore 16.00, l’Istituto accoglierà il pubblico con una dimostrazione delle attività svolte durante l’anno scolastico da parte

degli allievi. Un’occasione per conoscere da vicino il progetto educativo e i percorsi didattici che animano la quotidianità scolastica. A seguire, alle ore 17.00, si terrà l’atteso incontro per la presentazione della nuova offerta formativa, alla presenza di S.E. Dom Riccardo Luca Guariglia, Abate Ordinario di Montevergine e dirigente scolastico che ha dichiarato: “Aprire le porte della nostra scuola significa offrire un’occasione di incontro, di ascolto e di condivisione. Nonostante il rischio di chiusura che ci ha messo alla prova, abbiamo scelto di non arrenderci. Con volontà, impegno e profondo senso di responsabilità, abbiamo superato le difficoltà, mossi dal desiderio di garantire continuità educativa e custodire un presidio di valori per il nostro territorio. La nuova offerta formativa è il segno concreto di questa rinascita e rappresenta una ripartenza concreta, che guarda al futuro con fiducia, senza dimenticare le radici di una scuola che è storia, presenza viva e riferimento per la comunità mercoglianese.” Durante l’evento sarà possibile visitare gli ambienti scolastici, accompagnati dagli allievi ciceroni, e conoscere le numerose attività curriculari ed extracurricolari già previste e destinate ad arricchirsi sempre più. Verrà presentato, inoltre, il Summer camp organizzato proprio presso l’istituto delle Suore Benedettine che partirà il

9 giugno con un’ampia offerta di attività ludico-ricreative, culturali e sportive e la possibilità di frequentare mezza o intera giornata a seconda delle più svariate esigenze.