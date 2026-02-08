Scritte offensive contro Manfredi, Petracca: “Condanna senza esitazioni, il dissenso non diventi violenza verbale”

«Esprimiamo la nostra piena solidarietà come gruppo Pd in Consiglio Regionale al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per le gravi e inaccettabili scritte offensive comparse a Bagnoli. Si tratta di un episodio che va condannato senza esitazioni, perché travalica il legittimo diritto al dissenso e scivola in una dimensione di violenza verbale che nulla ha a che vedere con il confronto democratico». Così Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Campania, interviene in merito alle scritte apparse contro il primo cittadino di Napoli.

«Il diritto a manifestare e a esprimere opinioni critiche – prosegue Petracca – è un caposaldo della nostra democrazia e va sempre tutelato. Tuttavia, quando il confronto si trasforma in attacco personale, in intimidazione o in linguaggio offensivo, si supera un limite che non può essere tollerato. Episodi come questo non contribuiscono in alcun modo al dibattito pubblico, ma al contrario ne abbassano il livello e alimentano un clima di tensione che non giova a nessuno».