Scritte, indagano Digos e polizia municipale

Quasi immediato il sopralluogo presso l’ufficio anagrafe del Comune di Avellino da parte della Digos e degli agenti della Scientifica. Sono stati effettuati tutti i rilievi necessari e sono state scattate alcune fotografie. Si cerca di capire, attraverso accurate indagini, le entità del gesto che ha coinvolto il sindaco Festa.

La domanda alla quale gli investigatori sono chiamati a rispondere e se si è trattato soltanto di una bravata oppure se c’è dell’altro, una chiara intimidazione contro il primo cittadino. Appare chiaro che il gesto sia stato compiuto di notte, di mattina ci sono troppe persone in zona. L’attività investigativa non potrà però avvalersi delle immagini di videosorveglianza, l’unica telecamera posizionata non è attiva da tempo.

Alla Procura di Avellino è già stata inviata una dettagliata informativa. Anche i vigili urbani, agli ordini del comandante Arvonio, stanno indagando sull’episodio.