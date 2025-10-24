Scossa in Irpinia, scuole chiuse per verifica tecnica a Mercogliano

MERCOGLIANO- Un’ordinanza di chiusura su tutto il territorio cittadinodelle scuole .pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido al fine di espletare le verifiche tecniche di integrità strutturale degli edifici a seguito della forte scossa di terremoto di magnitudo .3.6 distintamente avvertita in Mercogliano e zone limitrofe con epicentro Grottolella”.

Quello che ha deciso il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio dopo la scossa che nel pomeriggio di oggi ha interessato l’Irpinia.

Una misura, quella adottata dal sindaco Vittorio D’Alessio, necessaria a consentire, ai tecnici comunali ed eventualmente alle ditte di manutenzione di effettuare le verifiche delle condizioni di integrità strutturale degli edifici scolastici che insistono sul territorio cittadino, disponendo a tal fine la chiusura delle relative scuole di ogni ordine e grado,

pubbliche e private, per la giornata del 25 ottobre 2025, a tutela dell’integrità fisica della .popolazione scolastica interessata.