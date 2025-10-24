Scossa di terremoto con epicentro a Grottolella : nessun danno registrato

AVELLINO- Nessun danno in Irpinia per la scossa di terremoto registrata nel primo pomeriggio. A comunicarlo in una nota la Prefettura di Avellino.Alle ore 14:40 di oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro nel territorio del Comune di Grottolella , a circa 16 chilometri di profondità..Il sisma è stato avvertito in diversi comuni della provincia, compreso il capoluogo, ma non si registrano al momento danni a persone o a cose. In via precauzionale, la Prefettura ha immediatamente attivato tutte le procedure previste e preallertato il CCS per un costante raccordo con tutte le componenti della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le amministrazioni locali. Sono in corso le verifiche del caso per accertare eventuali situazioni di rischio presso edifici pubblici e privati, stadio e scuole, ma al momento la situazione risulta sotto controllo e continuerà ad essere seguita