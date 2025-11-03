Scoperto con trecento chili di droga, il Riesame conferma l’arresto del trentottenne

SANTA LUCIA DI SERINO- I magistrati dell’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno rigettato l’istanza di annullamento della misura cautelare nei confronti di un trentottenne di Santa Lucia di Serino, difeso dall’avvocato Alberico Villani, scoperto con circa tre quintali di hashish e 200 grammi di cocaina e metanfetamine dai militari del Nucleo Pef della Guardia di Finanza agli ordini del tenente colonnello Mario Aliberti il nove ottobre scorso. Il maxisequestro eseguito dai militari delle Fiamme Gialle che avevano nato notato un soggetto che, con atteggiamento circospetto, uscendo dalla propria abitazione di Santa Lucia di Serino trasportava al seguito una valigia di iuta. L’immediato controllo ha permesso di riscontrare che all’interno della valigia era contenuta della sostanza stupefacente, circostanza confermata successivamente dall’esito positivo delle analisi speditiva effettuata mediante drop test. Quindi, le successive attività di perquisizione estese anche presso l’abitazione, hanno consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina e metanfetamina, per un quantitativo definitivo sottoposto a sequestro al termine delle operazioni, di circa 300 kg, oltre a materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.