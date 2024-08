Scoperta su Marte: identificata roccia che potrebbe indicare vita passata

Il Rover Perseverance della NASA ha recentemente identificato una roccia su Marte che potrebbe contenere tracce di antiche forme di vita microbica. La roccia, denominata Cheyava Falls, ha suscitato grande interesse scientifico per le sue caratteristiche uniche e complesse.

Cheyava Falls, una roccia di un metro per 60 centimetri, è stata esaminata da Perseverance il 21 luglio mentre esplorava il margine settentrionale della Neretva Vallis, un’antica valle fluviale larga 400 metri che un tempo era attraversata dall’acqua nel cratere Jezero. Questa roccia presenta venature di solfato di calcio bianco e bande di ematite, un minerale che contribuisce al caratteristico colore rosso di Marte.

Esaminando più da vicino le zone rossastre della roccia, Perseverance ha individuato decine di macchie millimetriche di colore bianco sporco e forma irregolare, ciascuna circondata da un alone nero contenente ferro e fosfato. “Queste macchie sono una grande sorpresa”, ha affermato David Flannery, astrobiologo e membro del team scientifico di Perseverance della Queensland University of Technology in Australia. “Sulla Terra, simili caratteristiche delle rocce sono spesso associate a documentazioni fossili di microbi nel sottosuolo”.

Ken Farley del Caltech a Pasadena ha descritto Cheyava Falls come “la roccia più enigmatica, complessa e potenzialmente importante mai studiata da Perseverance”. La roccia presenta segni di materiale organico e tracce di reazioni chimiche che potrebbero essere state utilizzate come fonte di energia da forme di vita microbica. Inoltre, vi sono prove evidenti che l’acqua un tempo attraversava questa roccia, un elemento fondamentale per la vita.

Nonostante le scoperte promettenti, i ricercatori non sono ancora riusciti a determinare esattamente come si sia formata Cheyava Falls e in che misura le rocce vicine possano aver influenzato le sue caratteristiche attraverso il riscaldamento. Per risolvere questi enigmi, gli scienziati sperano di riportare un campione della roccia sulla Terra per analisi più approfondite in laboratorio.

La scoperta di Cheyava Falls rappresenta un importante passo avanti nella ricerca di vita passata su Marte. Se le analisi future confermeranno la presenza di antiche forme di vita microbica, ciò avrà profonde implicazioni per la nostra comprensione dell’universo e della possibilità di vita al di fuori della Terra.

La missione di Perseverance continua a esplorare il cratere Jezero, raccogliendo dati e campioni che potrebbero rivelare ulteriori segreti del passato marziano. La scienza marziana è in una fase emozionante, e ogni nuova scoperta porta con sé il potenziale per rivoluzionare il nostro modo di vedere il cosmo.