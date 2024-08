Scontro tra due auto sulla Ss403, una vittima e tre feriti: c’è anche un bambino

MARZANO – Un violentissimo frontale lungo la Ss403 al confine tra Pago Vallo Lauro e Marzano di Nola. In corso di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Lauro le cause dell’impatto tra i due veicoli. Un bilancio gravissimo. All’interno della vettura che ha avuto la peggio nello scontro c’era un’intera famiglia. A perdere la vita un quarantottene di Moschiano, feriti la moglie e i due bambini che viaggiavano nella vettura. Sulle loro condizioni non ci sono ancora notizie certe. Sul posto ambulanze, polizia e carabinieri. La Ss403 e’ bloccata in entrambe le direzioni da Sopravia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per estrarre il corpo del quarantottenne rimasto incastrato nell’abitacolo.

In aggiornamento