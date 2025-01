Scontro auto-moto, centauro quarantenne di Cervinara finisce in codice rosso

SAN MARTINO VALLE CAUDINA- Un violento impatto tra una vettura e una moto è avvenuto nella serata in via Carlo del Balzo a San Martino Valle Caudina. A darne notizia “Il Caudino”. Ad avere la peggio è stato il centauro. Si tratta di un 40enne di Cervinara. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento dai sanitari della postazione del 118 di Cervinara. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di San Martino Valle Caudina.