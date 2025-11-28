Sconosciuto abbraccia per portare via bimba all’uscita dalla scuola, bloccato dalla mamma

ALTAVILLA IRPINA- Si abbassa e abbraccia una bimba di otto anni approfittando della calca all’uscita della scuola, per fortuna a bloccarlo c’era la mamma della bambina, che ha anche dovuto resistere all’uomo, alto, con un giubbino nero e i capelli bianchi, che una volta di fronte alla resistenza della mamma si e’ dileguato. L’ inquietante sospetto che da ore sta agitando Altavilla Irpina e’ che quanto avvenuto e denunciato da una mamma alla locale Stazione dei Carabinieri possa essere un tentativo di rapimento della bimba. Ad alimentarlo ci sono più elementi. L’uomo non aveva uno zaino in spalla (che potesse far pensare ad un nonno che andava a prendere la sua nipotina e che avesse sbagliato o fatto confusione portando via la bambina), ha pensato bene di dileguarsi subito dopo il fatto, sarebbe stato già notato nei giorni precedenti nei pressi della scuola in orario di uscita ad attendere, senza però allontanarsi con nessun bambino, una faccia nuova e quindi non del posto. Tanti elementi che seppure non un allarme hanno fatto scattare la massima allerta tra le mamme. Anche i Carabinieri stanno verificando quanto avvenuto, non è escluso che possano esserci tracce video del soggetto e che possa essere identificato. Intanto la fortuna che la mamma ha subito reagito a questa sospetta azione e che ora c’è allerta tra tutti i genitori..