Scomparso da Ariano Irpino. E’ di Oreste Sebastiano il corpo rinvenuto a Vieste

ARIANO IRPINO- E’ del quarantottenne arianese Senastiano Oreste, scomparso da domenica. Si è tenuta questa mattina in Prefettura una ulteriore riunione di coordinamento a seguito degli sviluppi investigativi emersi nel pomeriggio di ieri rispetto alla scomparsa di Oreste Sebastiani, residente in Ariano irpino, per la quale la Prefettura di Avellino aveva immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, dando avvio alle procedure di coordinamento previste.

In particolare, nel pomeriggio di ieri le ricerche si erano concentrate in direzione Foggia, dopo aver acquisito immagini dei sistemi di videosorveglianza delle principali direttrici stradali, dalle quali erano emersi elementi tali da far ritenere che il Sebastiani avesse lasciato la provincia da solo a bordo della sua auto.

A seguire, la Capitaneria di Porto di Vieste ha informato del rinvenimento in mare di un corpo nella zona di Punta Lunga, lungo la litoranea che collega Vieste a Peschici, nelle cui immediate vicinanze è stata inoltre individuata la Fiat Punto grigia a bordo della quale il 48enne ha viaggiato.

La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale di Vieste, dove è avvenuto in mattinata il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alle Forze di polizia e a tutti gli altri attori istituzionali che hanno preso parte alle ricerche – ha dichiarato il Prefetto – Ai familiari esprimo profonda vicinanza e partecipazione, dopo questi giorni di apprensione e preoccupazione”. Un malore l’ ipotesi più probabile per il decesso dell’ uomo.