Scomparsa Michelangelo Ciarcia, il cordoglio del presidente Buonopane

“Sconvolge e addolora l’improvvisa scomparsa di Michelangelo Ciarcia. Imprenditore e politico di primo piano, è stato protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Irpinia. Un percorso importante nel corso del quale ci siamo incrociati tante volte per affrontare temi inerenti agli interessi delle comunità locali. A nome personale e dell’Amministrazione Provinciale esprimo vicinanza alla famiglia e a quanti gli hanno voluto bene”. Così il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.