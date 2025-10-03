Scomparsa Manzo, la Procura chiede il processo per i tre indagati: udienza il 17 dicembre

PRATA PRINCIPATO ULTRA – Arriva la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla scomparsa di Domenico Manzo. La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio per gli indagati che erano stati raggiunti dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari . A firmare la richiesta il Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma e il sostituto Chiara Guerriero. Il prossimo 17 dicembre ci sarà l’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza nei confronti di Manzo Romina, figlia dello scomparso e difesa dall’avvocato Renna, per cui i magistrati contestano il favoreggiamento personale a vantaggio di Scannelli Loredana, difesa dall’avvocato Rolando Iorio. Proprio alla Scannelli ed Alfonso Russo, difeso dall’avvocato Mirella Nigro viene invece contestato il sequestro di persona in concorso. Le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa di Avellino avevano determinato questa prima svolta nell’inchiesta.