Scomparsa Manzo, accertamenti al Ris delle tracce biologiche sulla T-Roc

Accertamenti tecnico biologici su una traccia, molto probabilmente ematica, rinvenuta sulla T-Roc sequestrata dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Domenico Manzo, noto come Mimi’, quella avvenuta l’otto gennaio del 2021. Nel luglio del 2022 c’erano stati gli accertamenti sulla vettura noleggiata da Romina Manzo, figlia di Mimì e guidata, la sera della scomparsa dell’uomo, dalla sua amica Loredana Scannelli. La vettura era stata sequestrata pero’ nel gennaio del 2022. Gli accertamenti alla presenza anche dei periti di parte erano stati eseguiti presso la sede del comando provinciale dei carabinieri. Gli esperti del Ris avevano isolato alcune tracce biologiche, molto probabilmente sangue, ma questo saranno proprio gli accertamenti a stabilirlo. Nella giornata di oggi sono stati notificati gli avvisi per l’esame che sarà eseguito il prossimo 9 gennaio nei laboratori del Ris di Roma a Tor di Quinto. Gli avvisi sono stati notificati alle persone offese, ovvero ai familiari di Mimi’ Manzo e ai quattro indagati dalla Procura di Avellino per il giallo di Prata. Si tratta della stessa figlia dello scomparso, Manzo Romina, indagata per false informazioni al pm e sequestro di persona, difesa di fiducia dall’avvocato Federica Renna, di Loredana Scannelli, indagata per false informazioni al pm e favoreggiamento, difesa dall’avvocato Rolando Iorio, di sua madre Lepore Pasqualina, indagata per favoreggiamento e difesa dall’avvocato Rolando Iorio, Alfonso Russo, indagato per favoreggiamento e difeso dagli avvocati Palmira Nigro e Dario Cierzo. La sorella dello scomparso, Lucia Manzo, e’ costituita e rappresentata dall’avvocato Nicodemo Gentile. Dagli accertamenti si attende un’eventuale traccia che possa riscontrare le ipotesi degli investigatori, i Carabinieri della Sezione Operativa di Avellino che negli ultimi mesi hanno eseguito una serie di accertamenti, insieme alle sommarie informazioni e agli interrogatori per fare luce su quanto avvenuto nella serata dell’ otto gennaio e avere una verità su dove sia finito Manzo. Un giallo che da ormai tre anni, tra qualche giorni tanti ne saranno passati dalla scomparsa, e’ avvolto in un totale mistero.