Scomparsa D’Ercole, l’ex Procuratore Guerriero: dirigente in prima linea contro l’assalto della camorra

AVELLINO- Il politico galantuomo, il militante che non ha mai tradito le sue idee, l’amministratore che e’ uscito senza macchie da due incarichi ad alto rischio. In queste ore sono tante le testimonianze su Francesco D’Ercole e sulla sua passione di vita, la politica. Francesco D’Ercole e’ stato pero’ anche altro. Un funzionario pubblico in prima linea negli anni del dopoterremoto a fianco dei magistrati della Procura di Avellino, in quella che e’ stata la fase più dura dell’assalto criminale alla nostra provincia, culminato nell’attentato ai danni del Procuratore della Repubblica Antonio Gagliardi. Dirigente apprezzato della Procura di Avellino, D’Ercole era lì. In una battaglia non facile certamente da combattere. Lo ha ricordato un magistrato oggi in quiescenza, che pero’ quei giorni li ha vissuti, il gia’ Procuratore della Repubblica Antonio Guerriero, sostituto all’epoca della guida di Piazzale De Marsico di Gagliardi. “Ho appreso con dolore della morte di Franco D’Ercole- ha scritto Guerriero- che molti oggi ricorderanno come politico. Il mio incontro con Franco e’ stato invece come dirigente amministrativo della Procura di Avellino in tempi davvero difficile in cui contrastavamo le organizzazioni camorristiche, dopo l’agguato al Procuratore della Repubblica Gagliardi. In quel frangente potemmo avvalerci del valido supporto di Franco in un ufficio giudiziario che era allora privo di misure di sicurezza e quindi esposto agli attacchi della criminalità. La mia sentita sentita vicinanza ai familiari per la grave perdita. Buon vento caro Franco”. Un messaggio di cordoglio anche da parte della Procura di Avellino per il dirigente scomparso. Nel manifesto della Procura di Avellino si legge: “II Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto, i Magistrati togati ed onorari, il Dirigente ed il Personale Amministrativo, la Polizia Giudiziaria ricordano il s enso del dovere, la Profesionalità e la grande umanità del già Dirigente Amministrativo”. Aerre