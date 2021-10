Scomparsa Bellizzi, il cordoglio dell’Associazione “Controvento”

Gli amici di “Controvento” sgomenti e sopraffatti dal dolore piangono la scomparsa di Gennaro Bellizzi, tra i fondatori dell’associazione di cui era vicepresidente, ma soprattutto persona amata e carissima con cui si è percorso un intenso tratto di strada e si immaginava di affrontarne altri.

Gennaro Bellizzi aveva un sogno: un’Avellino e un’Irpinia migliori.

Con i compagni di viaggio di “Controvento” lo aveva condiviso fin da subito e lo aveva alimentato di riflessioni, proposte, progetti. Dalla Sanità, il suo terreno d’azione professionale, ai servizi per la comunità ogni iniziativa dell’associazione lo ha visto partecipe nell’ideazione e protagonista nella realizzazione. Con tutti noi di “Controvento” ha accarezzato speranze e subìto amarezze, ma mai ha pensato di ritrarsi e arrendersi. Nei momenti d’avvio della drammatica emergenza pandemica all’ospedale di Ariano Irpino – il suo ospedale – si era comportato da autentico eroe, resistendo con orgoglio e tenacia alle miserie della convenienza e dell’incapacità altrui. Questa esperienza gli aveva provocato dolore e insieme consegnato l’opportunità per meglio comprendere quali fossero i reali problemi dell’assistenza sanitaria in Irpinia. Il documento “Next generation Irpinia” approntato da “Controvento”, “Avellino Prende Parte” e Sardine d’Irpinia ne è prova e resta come un lascito politico di assoluta importanza.



La sua passione, l’amore per la sua terra, la ferma convinzione che ogni istanza politica dovesse essere segnata di principi dell’etica e dai valori della solidarietà, il suo sorriso e la serenità che gli veniva dall’essere uno straordinario padre di famiglia hanno puntualmente conferito ulteriori energie all’attività di “Controvento”.

Con lui avevamo delineato nuovi impegni, per rendere sempre più incisiva la presenza di “Controvento” in questa triste città. Ora, in compagnia del suo ricordo e del suo esempio, lo faremo in suo nome.