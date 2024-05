Scippo Infermieristica Grottaminarda: Graziano chiede Consiglio comunale dedicato

La Consigliera Comunale Marisa Graziano del “gruppo consiliare” “Liberi e Democratici” e di Italia Viva, ringrazia il Presidente della Commissione Sanità della Campania, On. Enzo Alaia, per aver preso a cuore la questione del paventato spostamento del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università Vanvitelli, da Grottaminarda a Caivano.

In merito chiede al Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, di proporre la convocazione di un Consiglio comunale monotematico su questa nuova tegola che colpisce ingiustamente la Comunità di Grottaminarda.

“Sono sicura – afferma Marisa Graziano – che l’apporto di tutti, al di là della propria appartenenza politica e del ruolo istituzionale, possa risultare utile a tutelare l’interesse pubblico della nostra Comunità e a mantenere un presidio culturale e sociale che porta con sé anche un’importante indotto economico”.