Sciopero dei magistrati, ad Avellino oltre il 50% di adesioni alla protesta dell’Anm

AVELLINO – Le adesioni allo sciopero dei magistrati indetto per domani dall’Anm presso il Tribunale di Avellino ha già riscontrato una percentuale di oltre il cinquanta per cento dei magistrati del settore giudicante ed inquirente di Palazzo di Giustizia. Sarebbero già ventisei i magistrati (venti nel settore giudicante e sei nel settore inquirente) che hanno confermato la loro adesione allo sciopero per protestare contro la riforma costituzionale voluta dal ministro Nordio e dal governo Meloni. La Sottosezione irpina dell’Anm, presieduta dal giudice Monica d’Agostino, ha già partecipato attivamente agli eventi organizzati dall’Associazione. Ma i numeri reali saranno più noti nella giornata di domani, quando ci potrebbero essere delle nuove adesioni. Nelle stesse ore in cui i magistrati incroceranno le braccia, nella sede della Camera Penale di Avellino ci sarà una sorta di maratona tra i penalisti sul tema “Chi calpesta la Costituzione”, quella che l’organismo presieduto dal penalista Gaetano Aufiero ha scelto di organizzare nella giornata di sciopero dei magistrati.