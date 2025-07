Scioglimento consiglio comunale di Avellino, Rotondi: “Danno irreparabile per la città”

Il parlamentare Gianfranco Rotondi interviene sulla crisi amministrativa del capoluogo irpino.

“Lo scioglimento del consiglio comunale di Avellino é un danno irreparabile per la città. Ho provato a svolgere un ruolo di mediazione tra i protagonisti di questa singolare crisi, evidentemente ogni sforzo è stato inutile. Sono prevalse altre considerazioni, sulle quali non mi pronuncio, essendo abituato a rispettare il punto di vista di tutti. Desidero però ringraziare Laura Nargi per il lavoro svolto in questo anno, e augurarle ogni fortuna per il suo avvenire. Alla città auguro di recuperare serenità, smaltire tossine e veleni, ritornare al futuro. Sarò a disposizione, nel mio ruolo istituzionale, dell’amministrazione commissariale che verrà, sicuramente impegnata a ridurre il più possibile il danno provocato dalle scelte dello stesso consiglio comunale”.