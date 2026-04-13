Scia luminosa nei cieli del Sud Italia: ecco le prime ipotesi avanzate sul fenomeno

AVELLINO- Una scia luminosa nei cieli tra Napoli, Avellino e la zona di Potenza. Quella segnalata da più foto e video intorno alle 5:44 di questa mattina. Un oggetto luminoso con una scia rosa-rossa ha attraversato i cieli su un zona molto vasta del Sud. Tra le prime ipotesi avanzate quelle di un detrito spaziale o uno stadio di razzo che brucia in atmosfera.
Redazione Irpinia
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