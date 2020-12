Provincia School Movie Cinedù, gli alunni di Serino protagonisti sul web 21 Dicembre 2020

Si terrà martedì 22 dicembre, alle 17.00 sul Canale Youtube e sulla Pagina FB School Movie, l’evento Cinedù –Serino. L’ottava edizione della rassegna cinematografica degli Istituti scolastici – ideata da Enza Ruggiero e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dai Comuni partecipanti– continua in modalità web. Così, martedì 22 dicembre, gli studenti di Serino potranno mostrare il loro lavoro al pubblico e alle famiglie. Sarà una vera e propria diretta a cui tutti potranno partecipare comodamente da casa propria, interagire lasciando commenti e godere ovviamente la visione degli otto video realizzati dai piccoli alunni di tutti i plessi della scuola primaria dell’I.C. Serino e non solo. Tante saranno le sorprese, dopo i saluti del Sindaco Vito Pelosi e della D.S. Antonella De Donno, si parte con la proiezione dei video e a seguire ci saranno gli interventi degli attori e dei giurati. «ci sembrava giusto concludere il progetto iniziato lo scorso febbraio– dichiara il sindaco Vito Pelosi – Sosteniamo School Movie perché stimola la creatività dei più piccoli rendendoli protagonisti affrontando tematiche sociali importanti. Sarà un bel momento di condivisione per la nostra Comunità e sarà anche l’occasione per augurare buon Natale e un sereno anno nuovo a tutti i bambini e alle loro famiglie». «In questi mesi, la fantasia e l’energia dei bambini mi sono tanto mancate e sono felicissima di ricominciare anche se a distanza e tramite il web. Dobbiamo adattarci ai tempi e trovare nuove formule di fruizione per dare la possibilità ai bambini e alle famiglie di poter vedere i video realizzati prima del lockdown. Il mio ringraziamento al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale – afferma l’ideatrice della rassegna, Enza Ruggiero – che vuole sperimentare con noi questa nuova formula evento School Movie. L’ invito è rivolto a tutti, per prendere parte all’evento basta collegarsi il 22 dicembre sulla nostra Pagina FB. Proprio in quella diretta scopriremo insieme il vincitore della Città di Serino 2020 ». La parola chiave dell’edizione 2020 di School Movie è “Coraggio”. Pensata per gli istituti scolastici, la rassegna cinematografica consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado che aderiscono al progetto. Essi sono coinvolti in tutte le fasi riguardanti la realizzazione del corto: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura, interpretazione. In questo modo gli alunni diventano loro stessi autori ed interpreti dell’opera realizzata. I video vincitori 2020 dell’ottava edizione School Movie Cinedù saranno proiettati al Giffoni Film Festival 2021 augurandoci di uscire dal periodo pandemico.